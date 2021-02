«È una scrofa». Un docente universitario insulta Meloni in radio. Solidarietà di Mattarella – Il video (Di domenica 21 febbraio 2021) «Giorgia Meloni? È una scrofa, una rana, una vacca…». L’insulto arriva da un docente universitario, il professore Giovanni Gozzini, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Siena. Nel corso di un’intervista su Controradio, storica emittente fiorentina che trasmette però anche in video, in streaming, Gozzini ha inanellato un domino di sproloqui nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. Da appellativi tipo «ortolana» o «pesciaiola», fino a quel «scrofa» rimbalzato su social network e giornali e che ha di fatto innescato il caso. Il tutto si è consumato all’interno di quello che doveva essere un moderato dibattito politico. «Siamo increduli che nel 2021 ci si possa esprimere ancora così pubblicamente» ha fatto sapere al Corriere della Sera Giovanni ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) «Giorgia? È una, una rana, una vacca…». L’insulto arriva da un, il professore Giovanni Gozzini, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Siena. Nel corso di un’intervista su Contro, storica emittente fiorentina che trasmette però anche in, in streaming, Gozzini ha inanellato un domino di sproloqui nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. Da appellativi tipo «ortolana» o «pesciaiola», fino a quel «» rimbalzato su social network e giornali e che ha di fatto innescato il caso. Il tutto si è consumato all’interno di quello che doveva essere un moderato dibattito politico. «Siamo increduli che nel 2021 ci si possa esprimere ancora così pubblicamente» ha fatto sapere al Corriere della Sera Giovanni ...

