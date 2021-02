DIRETTA Milan-Inter: segui la partita LIVE (Di domenica 21 febbraio 2021) Alle 15 in programma il match clou di questo weekend di Serie A. Allo stadio Mezza va in scena il derby tra Milan ed Inter. Un derby di Milano cosi sentito ed atteso, non lo si vedeva da anni. In palio c’è lo Scudetto, o meglio punti necessari a raggiungere l’obiettivo alla fine della stagione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 febbraio 2021) Alle 15 in programma il match clou di questo weekend di Serie A. Allo stadio Mezza va in scena il derby traed. Un derby dio cosi sentito ed atteso, non lo si vedeva da anni. In palio c’è lo Scudetto, o meglio punti necessari a raggiungere l’obiettivo alla fine della stagione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

veget3000 : RT @SkySport: #MilanInter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - SkySport : #MilanInter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - calciomercatoit : ?? - IononDevo : RT @davidecurrenti: ???MILAN-INTER, la diretta! Pre-partita, radiocronaca & LIVE REACTION [NO STREAMING] - ninoBertolino : RT @Corriere: Milan-Inter, la diretta video da San Siro: tra i tifosi in attesa del derby -