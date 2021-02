**Covid: regioni a governo, 'necessarie presto riunioni su vaccini e recovery'** (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - E' necessario che le regioni si riuniscano presto con il premier Mario Draghi sia sul recovery sia sul piano vaccinale e gestione pandemia. Due incontri diversi e la presenza del premier Draghi è richiesta in particolare per quello sul recovery. E' quanto avrebbe sottolineato Stefano Bonaccini alla riunione tra i ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini con regioni, Anci e Upi, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro. Tutti i rappresentanti degli enti locali hanno chiesto, inoltre al governo che le misure siano comunicate con più tempestività. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - E' necessario che lesi riuniscanocon il premier Mario Draghi sia sulsia sul piano vaccinale e gestione pandemia. Due incontri diversi e la presenza del premier Draghi è richiesta in particolare per quello sul. E' quanto avrebbe sottolineato Stefano Bonaccini alla riunione tra i ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini con, Anci e Upi, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro. Tutti i rappresentanti degli enti locali hanno chiesto, inoltre alche le misure siano comunicate con più tempestività.

