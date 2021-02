Covid: Locatelli, 'limitante numero dosi vaccino, stime produttori ottimistiche' (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "La limitante di questa fase è stato il numero di dosi che sono state rese disponibili, a oggi ne abbiamo avute 4 milioni e 700 mila e ne abbiamo usate circa i tre quarti delle dosi. Non è un problema che riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Europa". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, interviene alla trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3. Quanto alla collocazione italiana in Europa sulle vaccinazioni ha spiegato che "tra numero di dosi e persone vaccinate come prima dose siamo il secondo paese in Europa, se si considera la seconda siamo il primo". Locatelli segnala l'elevata efficacia del vaccino AstraZeneca, si dice fiducioso di poter rispettare il cronoprogramma e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Ladi questa fase è stato ildiche sono state rese disponibili, a oggi ne abbiamo avute 4 milioni e 700 mila e ne abbiamo usate circa i tre quarti delle. Non è un problema che riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Europa". Così Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità, interviene alla trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3. Quanto alla collocazione italiana in Europa sulle vaccinazioni ha spiegato che "tradie persone vaccinate come prima dose siamo il secondo paese in Europa, se si considera la seconda siamo il primo".segnala l'elevata efficacia delAstraZeneca, si dice fiducioso di poter rispettare il cronoprogramma e ...

