Vaccini: sit in Ambasciata Diritti davanti a Pfizer Ascoli (Di sabato 20 febbraio 2021) Striscioni, fumogeni, volantini oggi davanti allo stabilimento Pfizer di Ascoli Piceno "per dire che la ricerca scientifica deve essere pubblica, che l'accesso al vaccino Sars - CoV2 deve essere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 20 febbraio 2021) Striscioni, fumogeni, volantini oggiallo stabilimentodiPiceno "per dire che la ricerca scientifica deve essere pubblica, che l'accesso al vaccino Sars - CoV2 deve essere ...

ansa_marche : Vaccini: sit in Ambasciata Diritti davanti a Pfizer Ascoli - CorriereQ : Vaccini: sit in Ambasciata Diritti davanti a Pfizer Ascoli - AnsaMarche : Vaccini: sit in Ambasciata Diritti davanti a Pfizer Ascoli. Striscioni, fumogeni e volantini, espropriamo i brevetti - YouTvrs : Sit-in dei Centri Sociali alla #Pfizer: 'I brevetti dei vaccini diventino pubblici' - - lanuovariviera : Sit in dei Centri Sociali alla Pfizer di Ascoli: 'I brevetti dei vaccini diventino pubblici' -