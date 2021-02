Vaccini, le Regioni al Governo: “Serve un cambio di passo” (Di sabato 20 febbraio 2021) Le Regioni fanno appello al Governo e chiedono un cambio di passo sul delicato tema dei Vaccini. E’ questo quanto emerge dalla conferenza delle Regioni che si è riunita oggi per presentare con una linea univoca una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm. Sarà dunque fondamentale un incontro urgente con l’esecutivo a guida Draghi per evitare gli errori visti nel passato. Lo ha dichiarato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Lefanno appello ale chiedono undisul delicato tema dei. E’ questo quanto emerge dalla conferenza delleche si è riunita oggi per presentare con una linea univoca una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm. Sarà dunque fondamentale un incontro urgente con l’esecutivo a guida Draghi per evitare gli errori visti nel passato. Lo ha dichiarato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. SportFace.

