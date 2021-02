Vaccini: La ricerca scientifica deve essere pubblica: sit in Ambasciata Diritti davanti a Pfizer Ascoli (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Striscioni, fumogeni, volantini oggi davanti allo stabilimento Pfizer di Ascoli Piceno “per dire che la ricerca scientifica deve essere pubblica, che l’accesso al vaccino Sars-CoV2 deve essere libero e gratuito, che la proprietà intellettuale va immediatamente sospesa, che i brevetti vanno espropriati, resi pubblici e utilizzati per la produzione di Vaccini su larga scala, che il know-how e le innovazioni tecnologiche e scientifiche vanno condivise”. Un’iniziativa simbolica (nel sito di Ascoli si producono altri tipi di farmaci, tra cui il Viagra) messa in campo dall’Ambasciata dei Diritti. “Il vaccino oggi è un terreno di ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Striscioni, fumogeni, volantini oggiallo stabilimentodiPiceno “per dire che la, che l’accesso al vaccino Sars-CoV2libero e gratuito, che la proprietà intellettuale va immediatamente sospesa, che i brevetti vanno espropriati, resi pubblici e utilizzati per la produzione disu larga scala, che il know-how e le innovazioni tecnologiche e scientifiche vanno condivise”. Un’iniziativa simbolica (nel sito disi producono altri tipi di farmaci, tra cui il Viagra) messa in campo dall’dei. “Il vaccino oggi è un terreno di ...

