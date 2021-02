Sono una giovane navigator e presto scapperò via dall’Italia (Di sabato 20 febbraio 2021) di Marta, navigator Sono una giovane navigator. Ho 31 anni, due lauree e un master. Il primo maggio del 2021 scapperò via da questo Paese e con me porterò mia figlia. Lo farò per me e per lei, perché non voglio che cresca in un’Italia capace soltanto di fare passi indietro. Faccio le valigie e cambio Paese. Mi lascio alle spalle la vuota demagogia del “puntiamo sull’occupazione femminile e sui nostri migliori giovani laureati”. Tra i complessivi 2660 navigator ci Sono 1596 donne e tra due mesi questo Paese le lascia a casa dopo averle malamente sottoimpiegate. Lascio un Paese vecchio, dove si ha l’abilità di trasformare le vittime in carnefici. In cui una categoria professionale con dentro 1596 donne è stata per mesi oggetto di una macchina del fango senza tregua, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) di Marta,una. Ho 31 anni, due lauree e un master. Il primo maggio del 2021via da questo Paese e con me porterò mia figlia. Lo farò per me e per lei, perché non voglio che cresca in un’Italia capace soltanto di fare passi indietro. Faccio le valigie e cambio Paese. Mi lascio alle spalle la vuota demagogia del “puntiamo sull’occupazione femminile e sui nostri migliori giovani laureati”. Tra i complessivi 2660ci1596 donne e tra due mesi questo Paese le lascia a casa dopo averle malamente sottoimpiegate. Lascio un Paese vecchio, dove si ha l’abilità di trasformare le vittime in carnefici. In cui una categoria professionale con dentro 1596 donne è stata per mesi oggetto di una macchina del fango senza tregua, ...

