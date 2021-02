Serie A 2021 | negli anticipi la Lazio piega la Sampdoria | pareggi tra Genoa e Verona e tra Sassuolo e Bologna

(Di sabato 20 febbraio 2021) Sono stati tre i match che sono andati in scena nella giornata odierna e valevoli per la 23a giornata dellaA 2020-. Dopo la netta vittoria della Fiorentina per 3-0 sullo Spezia nell’anticipo di ieri sera, il sabato ha preso il via con lache hato, non senza fatica, la, con il punteggio di 1-0. Quindi, alle ore 18.00o spettacolare trae Hellas, con il 2-2 dei Grifoni giunto davvero in extremis, mentre la serata ha proposto il derby emiliano trache si è concluso sull’1-1. Con questi risultati la classifica vede salire lain quarta posizione a quota 43 raggiungendo la Roma (di scena domani alle ore 18.00 a Benevento), mentre ...

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - SkySport : Milan, Kessié: 'Il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica' - SkySport : Milan-Inter, Donnarumma a Sky: 'Se chiudo gli occhi vedo Ibra che decide il derby' - clubnapolipm : Sassuolo-Napoli si giocherà mercoledì 3 marzo alle ore 18.30. Anticipi e posticipi fino alla 29esima giornata di Se… - friuligol : SERIE B - Palmanova e Maniago, niente impresa. Il Belluno sì!: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Corriere della Sera

Poi un inizio diparticolarmente complicato. Mescolando il tutto viene fuori una situazione il ... ben 10 gli assist di cui 8 inA. Tutto questo in ogni caso non basta per rassicurare l'...Sul secondo gol è fuori dai pali per la respinta in uscita. Chissà se era necessaria. Abbonati a G+ a partire da solo 0,60 centesimi alla settimana PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, ...Resta comunque prima la squadra di Dionisi , ma perde terreno dal Monza che si porta a -3. Il Pisa si porta a quota 32 e aggancia momentaneamente il Pordenone. Dionisi sceglie l'artiglieria pesante e ...Sono stati tre i match che sono andati in scena nella giornata odierna e valevoli per la 23a giornata della Serie A 2020-2021. Dopo la netta vittoria della Fiorentina per 3-0 sullo Spezia nell'anticip ...