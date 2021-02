Sci alpino, Katharina Liensberger: “Non riesco a crederci, vincere in slalom a Cortina è speciale” (Di sabato 20 febbraio 2021) Una fantastica Katharina Liensberger. La 23enne austriaca ha coronato il suo sogno nella sua gara: lo slalom. Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, teatro dei Mondiali 2021 di sci alpino, la nativa di Feldkirch è stata devastante, ponendo fine al filotto strepitoso di successi iridati della campionessa americana Mikaela Shiffrin (oggi terza) tra i pali stretti e togliendosi la soddisfazione di precedere la slovacca Petra Vlhova (seconda), con distacchi in stile Alberto Tomba in questa disciplina. Per lei si tratta del primo successo in carriera sui rapid gates e farlo nella competizione iridata ha sicuramente un significato particolare, impreziosito da un podio dalle fattezze regali: “E’ tutto fantastico, non riesco a crederci. Sono sempre andata vicina a conquistare il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Una fantastica. La 23enne austriaca ha coronato il suo sogno nella sua gara: lo. Sulle nevi did’Ampezzo, teatro dei Mondiali 2021 di sci, la nativa di Feldkirch è stata devastante, ponendo fine al filotto strepitoso di successi iridati della campionessa americana Mikaela Shiffrin (oggi terza) tra i pali stretti e togliendosi la soddisfazione di precedere la slovacca Petra Vlhova (seconda), con distacchi in stile Alberto Tomba in questa disciplina. Per lei si tratta del primo successo in carriera sui rapid gates e farlo nella competizione iridata ha sicuramente un significato particolare, impreziosito da un podio dalle fattezze regali: “E’ tutto fantastico, non. Sono sempre andata vicina a conquistare il ...

