Sanremo2021 | ecco i primi nomi e canzoni per la serata Canzone d’autore

(Di sabato 20 febbraio 2021) In questo sabato i ventisei cantanti in gara alla 71°edizione del Festival di Sanremo hanno svelato cosa canteranno e con chi per ladellaLa 71° edizione del Festival di Sanremo vedrà ventisei artisti in gara dal 2 al 6 marzo con le loroinedite e i nuovi progetti discografici. Tante novità quest’anno per la kermesse musicale che si è dovuta adattare alla pandemia mondiale, ma alcune cose sono rimaste come tradizione comanda. Ad esempio la cosiddettadei duetti. In questa edizione del Festival, il 4 marzo ci sarà ladedicata alla “”: ogni artista in gara riproporrà un brano che ha fatto la storia della musica italiana in featuring o da solo. Oggi i 26 artisti in gara hanno svelato cosa ...