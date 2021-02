Monte di Procida: tutti i marittimi sono tornati nella città flegrea (Di sabato 20 febbraio 2021) marittimi di Monte di Procida: oltre a Michele Schiano anche Giuseppe e Adam Pugliese hanno fatto ritorno a casa dopo essere stati bloccati dallo scorso 29 giugno al largo del porto di Huanghua (Cina). tutti i marittimi di Monte di Procida sono tornati a casa. Dopo Michele Schiano di Tunnariello, ieri, venerdì 19 febbraio, hanno Leggi su 2anews (Di sabato 20 febbraio 2021)didi: oltre a Michele Schiano anche Giuseppe e Adam Pugliese hanno fatto ritorno a casa dopo essere stati bloccati dallo scorso 29 giugno al largo del porto di Huanghua (Cina).didia casa. Dopo Michele Schiano di Tunnariello, ieri, venerdì 19 febbraio, hanno

VaniaDelli : RT @VaniaDelli: #Procida #Napoli #Campania Nel 1907 Procida entrò a far parte del consorzio del Monte di Procida in terraferma. Nel 195… - VaniaDelli : RT @VaniaDelli: #Procida #Napoli #Campania Formata prevalentemente di tufo giallo e tufo grigio e altri minerali di origine vulcanica. S… - CronacaFlegrea : E’ finito il calvario: i marittimi sono tornati a Monte di Procida - CronacaFlegrea : Bollettino Covid Area Flegrea: 23 casi a Pozzuoli, 13 a Quarto, 5 a Bacoli e 3 a Monte di Procida - CronacaFlegrea : Oltre 600 vaccinazioni per gli over 80 nel centro di Bacoli e Monte di Procida -