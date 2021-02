M5S: Di Battista, 'non farò scissioni, né correnti' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Non ho cambiato idea io, non farò scissioni, né correnti". Lo assicura Alessandro Di Battista nel corso di una diretta Instagram. "Io ho semplicemente detto no a Draghi, se lo votino altri il governo tecnico, pure la Meloni, che ha già votato il governo Monti". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Non ho cambiato idea io, non, né". Lo assicura Alessandro Dinel corso di una diretta Instagram. "Io ho semplicemente detto no a Draghi, se lo votino altri il governo tecnico, pure la Meloni, che ha già votato il governo Monti".

