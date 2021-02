L’Inter ricorda Bellugi | “Ci lascia un grande uomo”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Oggi ciun, uncalciatore, unInterista: ciao Mauro”. Con questo breve messaggio pubblicato su Twitter,ha volutore Mauro, ex calciatore nerazzurro, scomparso quest’oggi all’età di 71 anni. Con la maglia nerazzurra,è sceso in campo in 140 occasioni, segnando una sola rete contro il Borussia Moenchengladbach in Coppa dei Campioni. SportFace.