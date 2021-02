Grave incidente per Cossu, ex bandiera del Cagliari: codice rosso dopo uno schianto sulla Statale 554 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tremendo incidente per Andrea Cossu, ex calciatore del Cagliari. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 del pomeriggio sulla Statale 554 – definita da alcuni una delle strade più pericolose d’Europa – a Selargius in direzione Cagliari e le immagini dello schianto pubblicate online fanno realmente impressione. Secondo quanto riportato, Cossu ha subito diverse fratture e ha riportato anche un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente si trova presso l’ospedale Botzu, dov’è stato trasportato in codice rosso. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Andrea Cossu è stato una bandiera del ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 febbraio 2021) Tremendoper Andrea, ex calciatore del. L’è avvenuto intorno alle 18.30 del pomeriggio554 – definita da alcuni una delle strade più pericolose d’Europa – a Selargius in direzionee le immagini dellopubblicate online fanno realmente impressione. Secondo quanto riportato,ha subito diverse fratture e ha riportato anche un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente si trova presso l’ospedale Botzu, dov’è stato trasportato in. Le dinamiche dell’sono ancora da chiarire. Andreaè stato unadel ...

