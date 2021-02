GFVip, Dayane Mello non mantiene la promessa fatta a Giulia Salemi: il motivo (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora emozioni forti nel Live del GFVip, il numero 41, andato in onda a cavallo tra la sera di venerdì 19 e sabato 20 febbraio, tre i temi caldi: l’uscita di Giulia Salemi, il mancato rispetto della promessa fatta da Dayane Mello e le nomination per lunedì. Vediamo i dettagli. Emozioni forti, come si addice al penultimo fine settimana dell’edizione, nel Live del Grande Fratello Vip andato in onda a cavallo tra la sera di venerdì 19 e sabato 20 febbraio. Il numero 41. Tre i temi caldi dello: l’uscita da Giulia Salemi eliminata con il televoto, il duro confronto tra Stefania Orlando e Dayane Mello e il mancanto rispetto della promessa fatta dalla ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora emozioni forti nel Live del, il numero 41, andato in onda a cavallo tra la sera di venerdì 19 e sabato 20 febbraio, tre i temi caldi: l’uscita di, il mancato rispetto delladae le nomination per lunedì. Vediamo i dettagli. Emozioni forti, come si addice al penultimo fine settimana dell’edizione, nel Live del Grande Fratello Vip andato in onda a cavallo tra la sera di venerdì 19 e sabato 20 febbraio. Il numero 41. Tre i temi caldi dello: l’uscita daeliminata con il televoto, il duro confronto tra Stefania Orlando ee il mancanto rispetto delladalla ...

lapinella : Comunque ritornando a bomba, Stefania e’ la mia queen e Giulia la mia princess, quindi? Non posso giocare con voi,… - trash_italiano : Può piacere o no, ma Dayane è un personaggione. #GFVIP - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - annarigel : RT @CartinaLa: #GFVIP Dayane 'se volevo fare strategie potevo stare nella mia depressione per il lutto di mio fratello' Dovreste apprezzar… - nelfrigovuoto : RT @edoruta: T: “senti Dayane, cosa pensi di Rosalinda?” D: “che è un’attrice nata” ?? DA YA NE ?? #gfvip #dmvip #exrosmello -