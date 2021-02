Galli: “Troppo in tv? Io tentato da lockdown personale” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Vado Troppo in televisione? Declino i quattro quinti delle richieste” delle tv durante l’emergenza covid in Italia, “pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria. Sono stato tentato di fare il mio personalissimo lockdown e di rimanere in silenzio per 2-3 settimane”. Il professor Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettivo dell’ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo si esprime così sul rapporto con i media. “Però il punto è che in questo momento siamo in una congiuntura particolarmente seria e preoccupante. Credo di essere sempre stato coerente nelle posizioni che ho portato, molte cose che ho preconizzato si sono avverate. Stiamo attenti in questo momento, questo vi posso dire”, dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) “Vadoin televisione? Declino i quattro quinti delle richieste” delle tv durante l’emergenza covid in Italia, “pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria. Sono statodi fare il mio personalissimoe di rimanere in silenzio per 2-3 settimane”. Il professor Massimo, responsabile del reparto malattie infettivo dell’ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo si esprime così sul rapporto con i media. “Però il punto è che in questo momento siamo in una congiuntura particolarmente seria e preoccupante. Credo di essere sempre stato coerente nelle posizioni che ho portato, molte cose che ho preconizzato si sono avverate. Stiamo attenti in questo momento, questo vi posso dire”, dice ...

