Espulsi anche gli astenuti. Di Battista invoca Rousseau (Di domenica 21 febbraio 2021) È confermato: c’è una spina nel fianco del Movimento 5 Stelle che siede proprio al collegio dei probiviri, l’organismo che ha dovuto pronunciarsi sull’Espulsione dei primi 36 parlamentari che hanno votato contro la fiducia a Draghi. È la consigliera comunale di Villorba, nel trevigiano, Raffaella Andreola, che giù nei giorni scorsi si era dichiarata contraria alla sanzione richiesta da Vito Crimi e che ieri ha ribadito il concetto. DI PIÙ: fino a oggi non era mai successo che una decisione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 febbraio 2021) È confermato: c’è una spina nel fianco del Movimento 5 Stelle che siede proprio al collegio dei probiviri, l’organismo che ha dovuto pronunciarsi sull’one dei primi 36 parlamentari che hanno votato contro la fiducia a Draghi. È la consigliera comunale di Villorba, nel trevigiano, Raffaella Andreola, che giù nei giorni scorsi si era dichiarata contraria alla sanzione richiesta da Vito Crimi e che ieri ha ribadito il concetto. DI PIÙ: fino a oggi non era mai successo che una decisione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Caffe_Graziella : RT @serebellardinel: D'altronde gli espulsi sapevano bene che far parte del @Mov5Stelle voleva dire rispettare anche le regole del #movimen… - russotweet : RT @russotweet: Il caso dei Parlamentari espulsi dal #M5S porterà non solo alla creazione di un gruppo in opposizione al Governo di #MarioD… - lellone_ : @RaffaAngela M la guerra la fanno i censori, non gli espulsi. Anche dopo questa ultima schifezza di epurazioni di m… - ariolele : RT @Luca_Arioli: Non credevo di vedere gente coerente anche nel M5S, ben 32 Grillini tra Camera e Senato hanno votato contro il Governo Dra… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Crimi caccia anche i deputati che hanno votato contro Draghi e il senatore Lannutti annuncia il ricorso: 'Espulsione ricord… -