Dayane Mello lancia una bomba | “Ho avuto una storia d’amore con Rosalinda”

Leggi su biccy

(Di sabato 20 febbraio 2021) Da mesi le brasiliane (e non solo) sono convinte che traci sia qualcosa di più di un’amicizia. Molti (me compreso) mettono in dubbio questa teoria, ma ieri sera le fan delle ‘Ros’ hannouna bella rivincita. Alfonso Signorini con tono serio ha annunciato:”Dovete sapere chehato unain settimana che non è stata raccolta. Il GF però l’ha raccolta e adesso vi faccio sentire cos’ha detto“. Nel filmato la modella brasiliana ha detto: “La mia lavatrice. Questa lavatrice ha una. Ho passato due mesi in quel posto. Hounalì dentro!” La faccia della principessa delle favole Ares quando ha ...