Cutolo | la bara del boss è arrivata nel cimitero di Ottaviano | nella notte ultimo saluto con la moglie | la figlia e i fratelli

Maè anche l'uomo che fa liberare il democristiano Ciro Cirillo rapito dalle Brigate Rosse, ... Si porta nellamolti segreti. Uno per tutti: 'Seppi da uno dei componenti della banda della ......Le amicizie del boss Raffaelecon i boss della 'ndrangheta A PARMA E' morto Raffaele, ... Nella sua, prima della tumulazione, stato messo anche un pacchetto di sigarette. Un vizio che ...Il feretro di Raffaele Cutolo è arrivato poco dopo le 23,15 nel cimitero di Ottaviano (Napoli), paese del boss della Nuova camorra organizzata, dove sarà sepolto subito dopo la benedizione in nottata ...Attesa per l'arrivo della salma di Raffaele Cutolo ad Ottaviano. Presenti davanti al cimitero dove sarà portata direttamente la bara (in arrivo da Parma), la moglie di Raffaele Cutolo, Immacolata Iaco ...