Covid, Crisanti:”dopo un anno ancora non abbiamo imparato, dobbiamo cambiare la strategia” (Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli Il professore Andrea Crisanti, ospite di ‘Sky TG24’ nello speciale ‘Un anno di Covid’, ha tracciato il bilancio di come l’Italia ha affrontato fino a questo momento la pandemia. “dopo un anno non abbiamo ancora imparato“, ha dichiarato l’esperto. Poi ha aggiunto: “abbiamo pensato che con questo tipo di virus si potesse convivere. Forse siamo ancora in tempo a cambiare strategia per ridurre al minimo i contatti”. ancora Crisanti, che alcuni giorni fa aveva lanciato un allarme su varianti e zone gialle: “Anche durante la prima ondata ci furono ritardi nel capire la gravità della situazione. Passarono 16 giorni dalle prime diagnosi ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli Il professore Andrea, ospite di ‘Sky TG24’ nello speciale ‘Undi’, ha tracciato il bilancio di come l’Italia ha affrontato fino a questo momento la pandemia. “unnon“, ha dichiarato l’esperto. Poi ha aggiunto: “pensato che con questo tipo di virus si potesse convivere. Forse siamoin tempo aper ridurre al minimo i contatti”., che alcuni giorni fa aveva lanciato un allarme su varianti e zone gialle: “Anche durante la prima ondata ci furono ritardi nel capire la gravità della situazione. Passarono 16 giorni dalle prime diagnosi ...

