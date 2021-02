Covid: a Codogno svelata targa in memoria medici (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) – “A Codogno, dove un anno fa tutto è cominciato, abbiamo ricordato i 325 medici e odontoiatri caduti nella battaglia contro il Covid, insieme alle istituzioni del territorio, regionali, e collegati in diretta con la sede delle Federazione nazionale degli Ordini dei medici di Roma dove è stata svelata una targa gemella, in memoria dei sanitari vittime della pandemia”. A parlare è il sindaco di Lodi Sara Casanova. La targa della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri è un omaggio “In ricordo di tutti gli operatori sanitari che hanno donato la propria vita per la lotta contro il Covid-19. A loro eterna gratitudine”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) – “A, dove un anno fa tutto è cominciato, abbiamo ricordato i 325e odontoiatri caduti nella battaglia contro il, insieme alle istituzioni del territorio, regionali, e collegati in diretta con la sede delle Federazione nazionale degli Ordini deidi Roma dove è stataunagemella, indei sanitari vittime della pandemia”. A parlare è il sindaco di Lodi Sara Casanova. Ladella Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri è un omaggio “In ricordo di tutti gli operatori sanitari che hanno donato la propria vita per la lotta contro il-19. A loro eterna gratitudine”. L'articolo CalcioWeb.

