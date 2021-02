Cashback, al via i primi rimborsi. Il racconto di un benzinaio: «Un cliente ha pagato 85 volte per 10 euro di rifornimento» (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono partiti i primi pagamenti del Cashback di Natale. Gli italiani che, in meno di un mese, hanno totalizzato almeno 10 pagamenti con carte e bancomat riceveranno il 10 per cento di quanto speso. Nello specifico si tratta di 1 milione e 750 mila ordini di pagamento per circa 121 milioni di euro. Dunque siamo ancora a metà strada rispetto ai 223 milioni di euro maturati dai cittadini nel corso dello shopping natalizio. A occuparsi dei rimborsi sarà la Consap, società che opera per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze e che gestirà anche i reclami degli utenti. In molti, infatti, nel periodo 8-31 dicembre non si sono visti registrare le transazioni sull’app IO (bisognava arrivare a quota 10 pagamenti per ottenere il rimborso, ndr) o hanno avuto problemi con le carte, specialmente nei ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono partiti ipagamenti deldi Natale. Gli italiani che, in meno di un mese, hanno totalizzato almeno 10 pagamenti con carte e bancomat riceveranno il 10 per cento di quanto speso. Nello specifico si tratta di 1 milione e 750 mila ordini di pagamento per circa 121 milioni di. Dunque siamo ancora a metà strada rispetto ai 223 milioni dimaturati dai cittadini nel corso dello shopping natalizio. A occuparsi deisarà la Consap, società che opera per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze e che gestirà anche i reclami degli utenti. In molti, infatti, nel periodo 8-31 dicembre non si sono visti registrare le transazioni sull’app IO (bisognava arrivare a quota 10 pagamenti per ottenere il rimborso, ndr) o hanno avuto problemi con le carte, specialmente nei ...

