Stefano Tacconi shock: "Non so quanto mi resta da vivere" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Stefano Tacconi, ospite ieri da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha affermato parole non di certo confortanti L'ex portiere della Juventus e della nazionale, Stefano Tacconi, si è lasciato andare a parole poco confortanti durante Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso. Nello specifico, Tacconi, ha parlato della sua salute cagionevole e della sua paura di morire al più presto. Stefano Tacconi: "Non so quanto mi resta da vivere" Tacconi ha lasciato di stucco anche la conduttrice Barbara D'Urso con le sue parole. "Un anno e mezzo fa mi sono operato alla ...

