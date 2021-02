Riqualificazione patrimonio storico, CDP sigla accordo con Comune di Gorizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Valorizzare il patrimonio immobiliare di interesse storico di Gorizia. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Gorizia. In accordo con il suo piano industriale 2019-2021, Cdp affiancherà il Comune di Gorizia in tutte le fasi che porteranno alla realizzazione di diversi progetti infrastrutturali, dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Nel dettaglio, – spiega Cdp in una nota – è prevista la ristrutturazione e l’adeguamento sismico di Palazzo Attems S. Croce, realizzato nel 1740 su disegno dell’architetto Nicolò Pacassi, che oggi ospita la sede del Comune. Lo stabile ha, infatti, bisogno di essere ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Valorizzare ilimmobiliare di interessedi. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da Cassa Depositi e Prestiti e ildi. Incon il suo piano industriale 2019-2021, Cdp affiancherà ildiin tutte le fasi che porteranno alla realizzazione di diversi progetti infrastrutturali, dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Nel dettaglio, – spiega Cdp in una nota – è prevista la ristrutturazione e l’adeguamento sismico di Palazzo Attems S. Croce, realizzato nel 1740 su disegno dell’architetto Nicolò Pacassi, che oggi ospita la sede del. Lo stabile ha, infatti, bisogno di essere ...

