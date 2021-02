Reddito di cittadinanza record in Campania e Sicilia, i dati dell’Inps (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da vero e proprio record i dati riguardanti il Reddito di cittadinanza nel mese di gennaio. In particolare per due regioni ben specifiche, ovvero Campania e Sicilia. Questo secondo quanto registrato dall’Inps. I dati – La famosa card rappresenta un concreto aiuto economico per molte famiglie in difficoltà. E, a quanto sembra, in particolare nelle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da vero e proprioriguardanti ildinel mese di gennaio. In particolare per due regioni ben specifiche, ovvero. Questo secondo quanto registrato dall’Inps. I– La famosa card rappresenta un concreto aiuto economico per molte famiglie in difficoltà. E, a quanto sembra, in particolare nelle L'articolo

Agenzia_Ansa : Imprenditore cerca personale, ma nessuno accetta per non perdere il reddito di cittadinanza. Accade in Calabria… - giorgio_gori : «(...) La sinistra vada a riprendere gli operai che votano Lega, gli emarginati delle periferie metropolitane che v… - fattoquotidiano : I numeri del reddito di cittadinanza: coinvolte 2,8 milioni di persone, oltre a 129mila persone che ricevono la pen… - Fusto2015Giusy : RT @Antigiornalista: #Draghi: continuerò lavoro di Conte sul Recovery Reddito di Cittadinanza: rimane Min. Istruzione: continuerò lavoro Az… - AlMaran83 : RT @DAmboldi: Padrone paga meno del reddito di cittadinanza (senti come suona meglio) Accade in Italia -