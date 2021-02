OPPO X 2021 vi lascerà a bocca aperta | è lui il pieghevole del futuro?

infoitscienza : Oppo X 2021, incredibile con il suo schermo che si arrotola - infoitscienza : OPPO X 2021: abbiamo provato lo smartphone scorrevole del futuro (foto e video) - infoitscienza : Oppo X 2021: il nostro hands on del PROTOTIPO del rollable phone - infoitscienza : OPPO X 2021: la nuova era dei pieghevoli - Video HANDS-ON - infoitscienza : Oppo X 2021 provato! Il pieghevole che si srotola è quello che vorrei | Video -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO 2021

... 4500 mAh non rimovibile con ricarica a 65W Lettore di impronte : SI (in - screen) Face Unlock : SI NFC : SI Dimensioni : 159.9 x 72.5 x 8 mm Peso : 184 g Data lancio : MarzoConfrontaFind ...Abbiamo toccato con mano una novità tecnologica che potrebbe cambiare il settore: arriverà entro la fine ...Data di vendita in Italia – Oppo X 2021. Attualmente, non c'è una data di vendita in Italia per il nuovo Oppo X 2021 Il fatto che l'azienda abbia deciso di mostrare il suo nuovissimo concept di smartp ...Oppo X 2021, specifiche, prezzo e disponibilità. Al momento non ci sono specifiche da raccontare. L’Oppo X 2021 nasconde infatti uno schermo flessibile e un meccanismo “rotolante” grazie al quale lo s ...