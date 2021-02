Nave Gregoretti: nuova udienza a Catania contro Salvini, depone Lamorgese (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'ex ministro dell'Interno, presente assieme al suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, è imputato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'ex ministro dell'Interno, presente assieme al suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, è imputato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti L'articolo proviene da Firenze Post.

LegaSalvini : PROCESSO #GREGORETTI, MATTEO #SALVINI TORNA NELL'AULA BUNKER A CATANIA - redazioneiene : Le interviste vanno sempre concordate come vorrebbero insegnarci Aldo Grasso e @mattiafeltri? Se becchi il giudice… - FirenzePost : Nave Gregoretti: nuova udienza a Catania contro Salvini, depone Lamorgese - n3m0scrapbook : Come vorrei far stare la Buongiorno 15gg su di una nave al largo della costa, sbalottata da onde e vento #gregoretti #salvini - Belfago31517492 : @GambLuca Ma che cax c'entra il paragone tra due casi diversi trattandosi di nave militare per la Gregoretti e di n… -