Milan-Inter, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Milan di Stefano Pioli si prepara al big match contro l'Inter nella ventitreesima giornata di campionato in programma domenica 21 febbraio alle ore 15:00 nel palcoscenico di San Siro. I rossoneri, che sono stati sorpassati dai cugini nell'ultimo turno di campionati in vetta alla classifica, sono decisi a tornare primi. Pioli alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa sabato 20 febbraio alle ore 14 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

