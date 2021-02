Microsoft Edge | presto il browser web consentirà la visualizzazione diretta dei documenti Office

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Quante volte vi è capitato di dover scaricare iche vi vengono inviati per mail o che avete a disposizione sul vostro servizio cloud preferito solo per dare una rapida occhiata o controllarne il contenuto? Conquesto potrebbe diventareun ricordo, grazie ad un visualizzatore di, spreadsheet e presentazioni integrato! La nuova funzioneViewer sta lentamente diventando disponibile per alcuni utenti delin versione Canary.Viewer permette di aprire i file, quali, fogli di calcolo o presentazioni,mente da dentro ile ...

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Quante volte vi è capitato di dover scaricare i documenti che vi vengono inviati per mail o che avete a disposizione sul vostro servizio cloud preferito solo per dare una rapida occhiata o controllarne il contenuto? Con Microsoft Edge questo potrebbe diventare un ricordo, grazie ad un visualizzatore di documenti, spreadsheet e presentazioni integrato! La nuova funzione Office Viewer sta lentamente diventando disponibile per alcuni utenti del browser in versione Canary. Office Viewer permette di aprire i file, quali documenti, fogli di calcolo o presentazioni, direttamente da dentro il browser.