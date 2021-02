M5s, Crimi: espulsi i deputati che non hanno votato la fiducia a Draghi (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto di fiducia alla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno espulsi'. Lo annuncia con un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto dialla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno'. Lo annuncia con un ...

petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Lezzi si oppone e si candida al direttivo. Grillo rilancia: “Unit… - Agenzia_Ansa : M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo annuncia su Facebook il capo politi… - petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Grillo: “Perseveranza alla Camera, non siamo più marziani”. E ril… - Notiziedi_it : M5S, Crimi: espulsi i deputati che non hanno votato la fiducia a Draghi - NeodiMatrix : RT @tempoweb: Vito Crimi espelle i dissidenti grillini. Massacrato sui social #vitocrimi #m5s #iltempoquotidiano -