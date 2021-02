LIVE Musetti-Gulbis 6-2 6-4, Challenger di Biella 2 in DIRETTA: l’azzurro approfitta del nervosismo del lettone e vola in semifinale! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH LORENZO Musetti! l’azzurro approda in semifinale! 40-15 DUE MATCH POINT Musetti! Lungo il passante di Gulbis. 30-15 Ottima prima dell’italiano. 15-15 Lungo il diritto in attacco di Gulbis. 0-15 Si ferma sul nastro la difesa di rovescio di Musetti. 5-4 BREAK Musetti! l’azzurro approfitta del passaggio a vuoto avversario e può servire per il match. 30-40 PALLA BREAK Musetti! Si ferma sul nastro il diritto di Gulbis. 30-30 Ottima smorzata del lettone. 15-30 Si ferma sul nastro l’attacco del classe ’88. 15-15 Ottimo rovescio lungolinea in allungo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH LORENZOapproda in40-15 DUE MATCH POINT! Lungo il passante di. 30-15 Ottima prima dell’italiano. 15-15 Lungo il diritto in attacco di. 0-15 Si ferma sul nastro la difesa di rovescio di. 5-4 BREAKdel passaggio a vuoto avversario e può servire per il match. 30-40 PALLA BREAK! Si ferma sul nastro il diritto di. 30-30 Ottima smorzata del. 15-30 Si ferma sul nastro l’attacco del classe ’88. 15-15 Ottimo rovescio lungolinea in allungo di ...

