Il cardinal Ruini: «L'attrazione per le donne è inestirpabile nell'uomo e non è affatto un peccato» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista il cardinale Camillo Ruini. Oggi compie 90 anni. Un'intervista che tocca tanti temi, dalla politica alla fede, naturalmente, al governo. Ma anche aspetti intimi. Al cardinale viene chiesto, ad esempio, se si è mai innamorato o fidanzato. «Fidanzato mai. Sono stato attratto fortemente da alcune donne, ma ho sempre cercato di resistere e, pur soffrendo, ci sono riuscito, con l'aiuto decisivo del Signore». Un'attrazione provata anche dopo essere diventato sacerdote, ammette. «Anche dopo. L'attrazione per le donne è inestirpabile nell'uomo e di per sé non è affatto un peccato». Racconta di aver deciso di farsi prete l'ultimo anno di liceo e che si trovò la famiglia contro. «I miei genitori ...

