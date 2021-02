Harry e Meghan Markle | non torneranno più a corte Parola della regina Elisabetta

(Di venerdì 19 febbraio 2021)“litiga” col protocollo guarda le fotoe il principesono fuori. E la decisioneè definitiva. Dopo una serie di recenti conversazioni telefoniche trae il nipote – che ormai vive in California e ha firmato con la moglie contratti multimilionari con Spotify e Netflix – un comunicato di Buckingham Palace ha annunciato che i Sussex, pur rimanendo partefamiglia reale, non faranno più ritorno a ...

rtl1025 : ?? Buckingham Palace ha comunicato che la regina #ElisabettaII ha ufficialmente privato #Harry e #Meghan dei loro ti… - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta priva Harry e Meghan di titoli e incarichi. La decisione dopo la conferma della loro rinuncia… - Corriere : Tolti gli ultimi incarichi “reali” a Harry e Meghan: «Restano membri amati della famiglia» - ilgiornale : Si chiude la Megxit. La regina priva definitivamente Harry e Meghan di titoli e ruoli nella e ora c'è attesa per l'… - DRepubblicait : Harry e Meghan: dalla regina l'addio definitivo. Li vedremo ancora? [eva grippa] [aggiornamento delle 16:45] -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

Dal 1 marzo 2020 il Megxit è ufficiale, e a un anno di distanza dall'annuncio didi voler vivere come due persone comuni, la Regina Elisabetta avrebbe tolto a loro titoli e incarichi da reali.: l'addio ai titoli nobiliari Il Principe...Un anno passato al di là dell'Oceano sembra aver convinto definitivamentea lasciare la Royal Family. Il sospetto c'era: i due non rientrano a Londra da oltre un anno, ci sono contratti milionari firmati con case di produzione tv e Spotify e la nuova ...Doveva essere un arrivederci, ma si è trasformato in un addio. Harry e Meghan hanno compiuto la scelta più difficile e l'atto più impensato - rinunciare ai titoli ed emigrare dall'altra parte ...Il destino di Harry e Meghan si è compiuto. La Megxit è ufficialmente conclusa. I tabloid britannici riportano la notizia ufficiale: "Il duca e la duchessa del Sussex hanno confermato a Sua Maestà la ...