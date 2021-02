Genoa | Ballardini | “Attenzione al Verona La loro forza è che hanno idea chiara di gioco…”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Conferenza stampa di vigilia per Davideche domani sarà impegnato col suoin campionato contro ilper la 23^ giornata di Serie A. Il tecnico del Grifone ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con i media., parlacaption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="695", getty images/caption"Dopo il Torino come ci siamo preparati al? Quella gara ci ha datoe consapevolezza. Però dobbiamo pensare alla gara cole non al passato.un'di gioco. Dobbiamo fare", ha spiegato. Ancora sul ...

Sabato 20 febbraio alle 18:00 allo stadio Marassi, andrà in scena- Verona, match valido per la 23giornata di Serie A. Il Grifone arriva dal pareggio ottenuto a ... misterquasi ...Interessante intervista rilasciata da Domenico Mimmo Criscito a TMW . Il difensore e capitano delsi è soffermato sulla stagione dei rossoblù che, da quando è arrivato mister, hanno dato una vera svolta al loro campionato arrivando a quota 25 che vale, per il momento, una zona ...Genoa-Verona, parla Ballardini Ballardini, getty images “Dopo il Torino come ci siamo preparati al Verona? Quella gara ci ha dato forza e consapevolezza. Però dobbiamo pensare ...Il Genoa di Davide Ballardini affronta domani pomeriggio l'Hellas Verona dell'ex rossoblu Ivan Juric, che in classifica sta volando forte dei 33 punti conquistati nelle prime 22 partite del campionato ...