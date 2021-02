Formazioni ufficiali Cagliari Torino | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-1-2): Cragno; Godin, Rugani, Ceppitelli; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Di Francesco.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincón, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Nicola. Leggi su Calcionews24.com

