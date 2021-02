(Di venerdì 19 febbraio 2021) Hato idi unbrandendo undie un. Gli agenti del Commissariato Esquilino e Viminale, intervenuti dopo la segnalazione al NUE 112, lo hanno trovato così, a bordo del mezzo in piedi con un indumento sul, une unintra le mani. I fatti Il giovane, undi origine somala, che si è rifiutato di lasciare gli oggetti in terra e di scoprirsi il– come i poliziotti gli avevano intimato – è stato ugualmente disarmato dagli agenti. Perquisito, i poliziotti hanno trovato indosso a S.R.A documenti provento di furto appartenenti ad altre persone. Il giovane, con precedenti di polizia, è stato arrestato per ...

CorriereCitta : Follia a Roma: 23enne a volto coperto minaccia i passeggeri sul tram con estintore e bastone di ferro - OdeonZ__ : Braga-Roma, le pagelle: Diawara regista perfetto, 7,5. Karsdorp a due facce, 6 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #EuropaLeague #BragaRoma, le #pagelle: Diawara regista perfetto, 7,5. Karsdorp a due facce, 6 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #EuropaLeague #BragaRoma, le #pagelle: Diawara regista perfetto, 7,5. Karsdorp a due facce, 6 - Gazzetta_it : #EuropaLeague #BragaRoma, le #pagelle: Diawara regista perfetto, 7,5. Karsdorp a due facce, 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Roma

Corriere dello Sport

...CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) Primo Amore Matteo Garrone dirige una storia di amore e... Il libro e' ambientato in tre citta' differenti,, Parigi e New York, allo scopo di ...... titolava ieri il 'Corriere della sera' alludendo all'inchiesta della Procura dinei confronti ...spiegabile con l'incompetenza politico - amministrativa del responsabile finale - Giuseppe ...Quanto alle chiusure per frenare il contagio delle nuove varianti, “ci sono alcuni Comuni particolarmente colpiti – ha spiegato Salvini – ad esempio in Lombardia a Viggiù, Mede, e da altre parti. Inte ...tasera la Stella Rossa che Pioli giustamente non vuole snobbare , domenica il derby, giovedì prossimo il ritorno a San Siro contro la Stella Rossa e tre sere dopo la trasferta contro la Roma. Quattro ...