Fiorentina | Commisso | “Vittoria importantissima per classifica e morale”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Rocco, presidente della, ha commentato ladei Viola per 3-0 contro lo Spezia: “Una, per lae per il”, ha spiegato in una nota. “Un primo tempo molto combattuto poi nel secondo siamo partiti bene e dopo l’1-0 siamo stati più ordinati e più concreti”, spiega. Felicità per la, a cui bisogna però dar seguito: “Ora dobbiamo trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni. Questa sera anche i nostri tifosi possono essere felici insieme a noi”, conclude il presidente della, “l’importante sarà proseguire su questa strada anche domenica prossima a Udine”. SportFace.

Firenze, 19 febbraio 2021 - "Ci serviva una vittoria così contro una squadra in forma e capace nella costruzione di gioco. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e stavolta abbiamo indovinato le sost ..."