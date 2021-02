E se l’Italia diventasse la meta ideale di smart workers e nomadi digitali? (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Marta Coccoluto Furono già Petrarca e Dante a definire l’Italia “il Bel Paese”, un’espressione poetica che racchiude quanto ha sempre fatto dell’Italia una delle nazioni più belle al mondo – e più sognate, la prima destinazione turistica al mondo fino agli anni Settanta, oggi dietro la Spagna -: storia, cultura, bellezze naturali e paesaggistiche, cibo, clima. E se ancora è difficile mettere a fuoco con chiarezza gli scenari relativi ai viaggi post emergenza sanitaria, i mesi che hanno preceduto la seconda ondata hanno lasciato intravedere aspetti importanti. Primo su tutti che difficilmente si tornerà “come prima”. La pandemia ha riscritto la scala delle nostre priorità come viaggiatori, ci ha messo davanti le nostre fragilità, acuito la nostra sensibilità e resi più esigenti, in termini di sicurezza personale e di esperienze. Quando torneremo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Marta Coccoluto Furono già Petrarca e Dante a definire“il Bel Paese”, un’espressione poetica che racchiude quanto ha sempre fatto deluna delle nazioni più belle al mondo – e più sognate, la prima destinazione turistica al mondo fino agli anni Settanta, oggi dietro la Spagna -: storia, cultura, bellezze naturali e paesaggistiche, cibo, clima. E se ancora è difficile mettere a fuoco con chiarezza gli scenari relativi ai viaggi post emergenza sanitaria, i mesi che hanno preceduto la seconda ondata hanno lasciato intravedere aspetti importanti. Primo su tutti che difficilmente si tornerà “come prima”. La pandemia ha riscritto la scala delle nostre priorità come viaggiatori, ci ha messo davanti le nostre fragilità, acuito la nostra sensibilità e resi più esigenti, in termini di sicurezza personale e di esperienze. Quando torneremo a ...

ilfattoblog : E se l'Italia diventasse la meta ideale di smart workers e nomadi digitali? [LEGGI] @nomadidigitali - gbponz : @fabrizio_ab @SignorErnesto Lei ha una speranza. Io già una certezza, una figlia all'estero, ed un figlio che guard… - RisatoNicola : RT @Bohemian_322: @RisatoNicola @profgviesti L'analisi che fa prof. Viesti dei rapporti nord-sud Italia è corretta, e ricorda tanto la stes… - Lorenzz71 : @renatobrunetta @Quirinale Caro prof Brunetta, per chi, come me, la seguiva anche prima che diventasse di nuovo min… - Bohemian_322 : @RisatoNicola @profgviesti L'analisi che fa prof. Viesti dei rapporti nord-sud Italia è corretta, e ricorda tanto l… -

Ultime Notizie dalla rete : l’Italia diventasse Governo, news e ultime notizie di oggi: Draghi accetta l'incarico con riserva Corriere della Sera