Draghi e Johnson | sarà special relationship al G7?

(Di venerdì 19 febbraio 2021) I contatti tra i governi di Londra e Roma, presidenti di turno rispettivamente del G7 e del G20 e assieme organizzatori della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop26, sono diventati fittissimi nelle ultime settimane a quanto risulta a Formiche.net. Al di là della Manica c’è grande interesse per lavorare assieme al nuovo esecutivo guidato da Mario, che da governatore della Banca centrale europea ha seguito con attenzione i negoziati per la Brexit. In particolare quelli relativi all’accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito approvato il 17 ottobre 2019, cioè due settimane prima della scadenza del suo mandato a Francoforte. Il presidente del Consiglio italiano, che alle Camere ha ribadito l’impegno per una più efficace campagna vaccinale, è atteso oggi pomeriggio al suo primo incontro internazionale, il primo incontro virtuale dei ...

L'entrata in commercio a breve anche del di, peraltro monodose e quindi senza ... La riunione del G7, prevista per oggi in videoconferenza, sarà la prima pere per il presidente ...- Michele Arnese (@Michele_Arnese) February 19, 2021 MODELLO, nel suo discorso in Senato, ha alluso al Regno Unito, sottolineando come sia necessario per l'Italia imparare "da Paesi ...