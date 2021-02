“Deve andarsi a disintossicare…” Tommaso Zorzi che combini? Pesante scivolone del gieffino che il web non perdona. Cos’è successo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è uno dei principali protagonisti che hanno animato questa lunga e travagliata edizione del Grande Fratelli Vip. Il suo carattere spigliato, la sua simpatia e quell’aria da showman consumato gli hanno fatto certamente inanellare grandi consensi da parte del pubblico. Comunque sia, in questi giorni, pare che l’influencer milanese abbia commesso un errore che non è piaciuto nemmeno ai suoi fans sfegatati. Infatti, questa sua défaillance ha portato molti utenti dei social a criticarlo e a commentare in modo negativo la sua uscita piuttosto infelice. Vediamo, quindi, nel dettaglio, che cosa Tommi ha combinato. Era meglio che Tommaso stesse zitto? Ai social l’ardua sentenza Nell’ultimo periodo, come si è visto, Giulia Salemi, che in questo momento è in nomination insieme con Stefania Orlando, non è in ottima forma. ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 19 febbraio 2021)è uno dei principali protagonisti che hanno animato questa lunga e travagliata edizione del Grande Fratelli Vip. Il suo carattere spigliato, la sua simpatia e quell’aria da showman consumato gli hanno fatto certamente inanellare grandi consensi da parte del pubblico. Comunque sia, in questi giorni, pare che l’influencer milanese abbia commesso un errore che non è piaciuto nemmeno ai suoi fans sfegatati. Infatti, questa sua défaillance ha portato molti utenti dei social a criticarlo e a commentare in modo negativo la sua uscita piuttosto infelice. Vediamo, quindi, nel dettaglio, che cosa Tommi ha combinato. Era meglio chestesse zitto? Ai social l’ardua sentenza Nell’ultimo periodo, come si è visto, Giulia Salemi, che in questo momento è in nomination insieme con Stefania Orlando, non è in ottima forma. ...

Iollux : Zielinski deve subentrare e basta. Nelle partite che il Napoli sta già vincendo. Così fosse potrei non vederlo più… - unadisperata : @mentalmenteins1 non è una battuta normale dire due volte che fuori da lì deve andarsi a disintossicare, non da uno… - Emanuel50542243 : @Giusy91894775 @prontodayane Questa uscita dal grande fratello deve andarsi a fare curare da un psicologo xké ha problemi seri - manfredik57 : @g_caprotti @jeperego @lidl Si, ma un produttore deve essere un po'... messo male per andarsi a mettere al Lidl (se… - sweetvxcreature : RT @_marti28: Questo è mio fratello ,9 anni. A ricreazione invece che andarsi a picchiare con gli altri compagni fa queste cose. Sto facend… -

Ultime Notizie dalla rete : Deve andarsi Centro Covid a Larino, Giustini firma, la Grossi no. Tutti convocati al Ministero Per tornare a ripetere a Giustini che non deve muovere un dito e che i molisani devono o morire o andarsi a curare fuori regione? Ammesso che ci sia posto. Dal Molise, invece, tutta la popolazione ...

'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello ... leggendo nelle parole dei fan un'accusa verso di lei, abbandona il gruppo per andarsi a rifugiare ... Ma la modella è decisa: 'Non c'è nulla da risolvere, lei deve riprendere la sua vita in mano e io ...

