Crimi espelle i ribelli, base Cinquestelle in allarme. Di Battista nel mirino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutti espulsi, ma forse no. I parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno votato in dissenso sulla fiducia al governo Draghi sono fuori anche formalmente dai gruppi parlamentari, come era stato annunciato dal capo politico reggente Vito Crimi. C'è chi fa lo spiritoso, come Alvise Maniero: "Vengo espulso dal gruppo dell'Udeur", scrive su Facebook, e chi come Arianna Spessotto accusa il capogruppo alla Camera Davide Crippa di aver "oppresso il dibattito" e gli consiglia di cambiare mestiere. Ma Crimi rivendica la linea dura: "Ora - avverte - le fila vanno serrate, affinché l'azione del gruppo, della squadra, sia ancora efficace". Presto saranno espulsi anche quelli che hanno scelto l'assenza strategica dal voto di fiducia. E nell'interpretazione che i vertici stellati danno dello Statuto, tanto basta per essere fuori - senza procedure disciplinari e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutti espulsi, ma forse no. I parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno votato in dissenso sulla fiducia al governo Draghi sono fuori anche formalmente dai gruppi parlamentari, come era stato annunciato dal capo politico reggente Vito. C'è chi fa lo spiritoso, come Alvise Maniero: "Vengo espulso dal gruppo dell'Udeur", scrive su Facebook, e chi come Arianna Spessotto accusa il capogruppo alla Camera Davide Crippa di aver "oppresso il dibattito" e gli consiglia di cambiare mestiere. Marivendica la linea dura: "Ora - avverte - le fila vanno serrate, affinché l'azione del gruppo, della squadra, sia ancora efficace". Presto saranno espulsi anche quelli che hanno scelto l'assenza strategica dal voto di fiducia. E nell'interpretazione che i vertici stellati danno dello Statuto, tanto basta per essere fuori - senza procedure disciplinari e ...

