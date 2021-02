Covid a scuola, si torna in classe nel Napoletano: l’annuncio del sindaco (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Nel comune di Giugliano le scuole sono pronte a tornare in presenza. Si abbandonerà quindi, per ora, la didattica a distanza. Una buona notizia per gli studenti che avranno modo di seguire le lezioni in maniera canonica. Ad annunciare la riapertura è stato lo stesso primo cittadino di Giugliano Nicola Pirozzi. In base ai dati forniti dall’Asl sull’andamento epidemiologico del Covid infatti non è stata riscontrata nessuna situazione di emergenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Nel comune di Giugliano le scuole sono pronte are in presenza. Si abbandonerà quindi, per ora, la didattica a distanza. Una buona notizia per gli studenti che avranno modo di seguire le lezioni in maniera canonica. Ad annunciare la riapertura è stato lo stesso primo cittadino di Giugliano Nicola Pirozzi. In base ai dati forniti dall’Asl sull’andamento epidemiologico delinfatti non è stata riscontrata nessuna situazione di emergenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

