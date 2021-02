Castrovilli come Bernardeschi: la statistica con la Fiorentina (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gaetano Castrovilli raggiunge Federico Bernardeschi in una particolare statistica con la maglia della Fiorentina: il dato Nel match contro lo Spezia, Gaetano Castrovilli è entrato in campo e ha messo a segno un gol e fornito un assist. Una grande prestazione del giovane della Fiorentina, che raggiunge Federico Bernardeschi in una particolare statistica. Prima di lui, infatti, l’ultimo viola che da subentrato aveva sia segnato, sia fornito un assist, era stato proprio Bernardeschi nel 2015 contro il Chievo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gaetanoraggiunge Federicoin una particolarecon la maglia della: il dato Nel match contro lo Spezia, Gaetanoè entrato in campo e ha messo a segno un gol e fornito un assist. Una grande prestazione del giovane della, che raggiunge Federicoin una particolare. Prima di lui, infatti, l’ultimo viola che da subentrato aveva sia segnato, sia fornito un assist, era stato proprionel 2015 contro il Chievo. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Castrovilli come Fiorentina - Spezia, Prandelli: "Abbiamo indovinato i cambi, Vlahovic grande talento" Proprio gli ingressi a gara in corso di Castrovilli (assist e gol) ed Eysseric, autore del 3 - 0 ... Ha vent'anni, è molto complicato come in pochi mesi possa maturare completamente. La base è ...

Fiorentina - Spezia 3 - 0, le pagelle: prestazione super di Castrovilli e Vlahovic L ingresso di Castrovilli lo destabilizza eccessivamente. (dal 64, Leo SENA, 6: Prestazione senza ... Nella ripresa cala come tutti i suoi e scompare dal match . (dal 62 VERDE, 5.5: Non riesce a dare il ...

Castrovilli come Bernardeschi: gol e assist valgono un record Juventus News 24 Fiorentina Spezia 3-0: cronaca e tabellino Allo stadio Franchi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Franchi”, la Fiorentina battee ...

La Fiorentina batte lo Spezia 3-0 al Franchi I viola ritornano alla vittoria, dominando nel secondo tempo. Frenata invece dello Spezia che non brilla, dopo due vittorie consecutive ...

