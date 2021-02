Asl: “1.800 vaccini in 7 giorni”. Uil: “Quale efficacia sui dipendenti?” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Screening sui dipendenti Asl per valutare l’efficacia dei vaccini”. Antonio Malangone, segretario provinciale sanità della Uil Funzione Pubblica, avanza la richiesta ai vertici dell’Azienda Sanitaria Locale. Malangone afferma: “Riteniamo necessario il monitoraggio post-vaccinazione, strumento preventivo per valutare il livello iniziale di anticorpi per la valutazione dei titoli anticorpali contro il Sars-CoV-2”. Da parte sua, l’Azienda Sanitaria Locale fa sapere che “le vaccinazioni presso i punti vaccinali dell’Asl Salerno continuano a pieno ritmo su tutto il territorio provinciale: nella settimana appena trascorsa sono state somministrati alla popolazione oltre 1.800vaccini”. Ancora: “L’Asl, avendo rilevato alcune difficoltà da parte di alcuni nell’accedere correttamente alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Screening suiAsl per valutare l’dei”. Antonio Malangone, segretario provinciale sanità della Uil Funzione Pubblica, avanza la richiesta ai vertici dell’Azienda Sanitaria Locale. Malangone afferma: “Riteniamo necessario il monitoraggio post-vaccinazione, strumento preventivo per valutare il livello iniziale di anticorpi per la valutazione dei titoli anticorpali contro il Sars-CoV-2”. Da parte sua, l’Azienda Sanitaria Locale fa sapere che “le vaccinazioni presso i punti vaccinali dell’Asl Salerno continuano a pieno ritmo su tutto il territorio provinciale: nella settimana appena trascorsa sono state somministrati alla popolazione oltre 1.800”. Ancora: “L’Asl, avendo rilevato alcune difficoltà da parte di alcuni nell’accedere correttamente alla ...

AISC2016 : 18.2.2021_REGIONE LIGURIA_PRENOTAZIONI VACCINO ANTI COVID-19 OVER 80 Le persone nate prima del 31 dicembre 1941 pos… - COVIDbot_ITA : RT @regionepiemonte: #vaccinazione anti #COVID19 in #Piemonte #over80 Le persone con più di 80 anni possono prenotare il vaccino anti #Covi… - regionepiemonte : #vaccinazione anti #COVID19 in #Piemonte #over80 Le persone con più di 80 anni possono prenotare il vaccino anti… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Vaccini anticovid, l'Asl forma 800 medici - QuiNewsLivorno : Vaccini anticovid, l'Asl forma 800 medici -