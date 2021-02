Ai Mondiali di Cortina scoperti 4 casi di variante inglese (Di venerdì 19 febbraio 2021) La temuta variante inglese del Coronavirus fa la sua comparsa anche ai Mondiali di sci di Cortina D’Ampezzo, e anche se non ha interessato direttamente gli atleti ha comunque colpito la cosiddetta “bolla” creata all’interno della macchina organizzativa della competizione iridata.La notizia è stata diffusa da Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto Zooprofilattico Venezie di Padova, che per conto della Regione Veneto sta attuando un programma di individuazione con sequenziamento dei ceppi del virus Sars-CoV-2 sul territorio. Nell’ultimo report quindicinale dell’Istituto emerge la scoperta di quattro campioni che contengono la variante inglese, su uno stock di sei inviati a Padova dall’Ulss 1 Dolomiti.“I controlli sugli sportivi - ha subito spiegato la direttrice del Servizio prevenzione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) La temutadel Coronavirus fa la sua comparsa anche aidi sci diD’Ampezzo, e anche se non ha interessato direttamente gli atleti ha comunque colpito la cosiddetta “bolla” creata all’interno della macchina organizzativa della competizione iridata.La notizia è stata diffusa da Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto Zooprofilattico Venezie di Padova, che per conto della Regione Veneto sta attuando un programma di individuazione con sequenziamento dei ceppi del virus Sars-CoV-2 sul territorio. Nell’ultimo report quindicinale dell’Istituto emerge la scoperta di quattro campioni che contengono la, su uno stock di sei inviati a Padova dall’Ulss 1 Dolomiti.“I controlli sugli sportivi - ha subito spiegato la direttrice del Servizio prevenzione ...

