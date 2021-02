Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale è giovedì 18 febbraio il governo draghi incasso una larga fiducia in Senato i si sono stati 262/19 meno di quota Monti 15 dei 40 No sono arrivati dal Movimento 5 Stelle al 38 pentastellati non erano presenti oggi voto alla camera il premier Chiama una nuova ricostruzione come nel dopoguerra avverte che l’unità non è un’opzione ma un dovere che la scelta euro irreversibile che lo statuto del MoVimento 5 Stelle Ok degli scritti in rosso alla nuova governance scoreggiare con un comitato di 5 membri e prende forma il nuovo piano vaccini dell’Italia dopo indicazioni di Draghi il Senato a via leprino le con le somministrazioni per me Palazzetti in campo 300 mila volontari obiettivo mezzo milione di vaccinazione al giorno da aprile Ok dell’ iPad astrazeneca fine 65 anni l’indice di positività risate ...