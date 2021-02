Tim Burton dirigerà la serie su Mercoledì della Famiglia Addams

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ipotesi era iniziata a circolare lo scorso ottobre, ma ora è ufficiale: Netflix ha ordinato unalive-action tratta dalle storie de La, con il coinvolgimento di Tim. Sarà infatti il regista di Edward mani di forbice e Frankenweenie a dirigere gli otto episodi di Wednesday, sul personaggio di. Vedremo così la primogenitastrampalata e macabranei panni di una studentessaNevermore Academy, sicuramente non la classica e noiosa scuola a cui siamo abituati.dovrà anche fare i conti con l’emergere di strani poteri psichici, mentre nel frattempo si ritroverà a indagare su un serial killer e su un mistero che riguarda i genitori rimasto nascosto per ...

Hanno azzeccato il tono, lo spirito e i personaggi, dando però anche una rinfrescata alla storia", ha dichiarato Teddy Biaselli, responsabile delle produzioni originali di Netflix