Sanremo 2021 | il primo positivo al Covid è Moreno Conficconi degli Extraliscio

Moreno Conficconi degli Extraliscio è il primo artista positivo al Covid-19 del Festival di Sanremo 2021: il gruppo è stato messo in quarantena in attesa dell'esito del tampone molecolare. A Sanremo 2021 arriva il primo caso di Covid tra i big in gara: Moreno Conficconi degli Extraliscio è risultato positivo al test del tampone rapido. La notizia è stata diffusa dal Secolo XIX che ha confermato che il resto del gruppo è in quarantena in attesa dell'esito del tampone molecolare. Il Festival di Sanremo fa i conti con il primo caso di artista

