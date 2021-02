Salvini: “Finita l’emergenza torneremo a dividerci. E sul discorso di Draghi…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sarebbe stato più comodo mettersi a criticare e restare fuori. Tutti devono dare il loro contributo, collaborare in modo costruttivo. Finita l’emergenza, torneremo a dividerci“. Sono queste le parole a Telelombardia di Matteo Salvini, leader della Lega, il quale ha aggiunto che “in questo momento salute, scuola, lavoro, rinascita sono prioritari”. “Del discorso di Draghi – ha spiegato Salvini – ho apprezzato la sintesi, la precisione e il fatto che non inventerà nuove tasse. Ha sottolineato la necessità di accelerare sul piano vaccinale e sanitario. Ha anche ammesso la necessità di cambiare la politica europea delle espulsioni e quindi di intervenire in Europa sul tema dell’immigrazione; ha garantito la volontà di sbloccare le opere pubbliche. Così si parte bene”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sarebbe stato più comodo mettersi a criticare e restare fuori. Tutti devono dare il loro contributo, collaborare in modo costruttivo.“. Sono queste le parole a Telelombardia di Matteo, leader della Lega, il quale ha aggiunto che “in questo momento salute, scuola, lavoro, rinascita sono prioritari”. “Deldi Draghi – ha spiegato– ho apprezzato la sintesi, la precisione e il fatto che non inventerà nuove tasse. Ha sottolineato la necessità di accelerare sul piano vaccinale e sanitario. Ha anche ammesso la necessità di cambiare la politica europea delle espulsioni e quindi di intervenire in Europa sul tema dell’immigrazione; ha garantito la volontà di sbloccare le opere pubbliche. Così si parte bene”. ...

